Lazio - Torino, Casale: "Loro ci concederanno poco. Milinkovic mi ha detto..."

Nicolò Casale non farà parte dell'undici titolare scelto da Sarri per la gara contro il Torino. Il difensore non ha giocato contro lo Spezia per un'influenza intestinale e il tecnico ha scelto di tenerlo ancora a riposo. Ai microfoni di Lazio Style Channel ha presentato la gara: "È stata una settimana particolare. Ho avuto una brutta influenza intestinale per la trasferta di Spezia. Ora sto meglio. Oggi sarà tosta, negli ultimi confronti non abbiamo mai vinto contro di loro. Dobbiamo sfruttare le poche occasioni che ci concederanno perché ci verranno a prendere uomo su uomo. Immobile? Nessuno si aspettava questo recupero immediato. Noi siamo felicissimi, ci eravamo spaventati".

Il centrale biancoceleste ha parlato anche a DAZN: "Qual è il segreto della miglior difesa del campionato? Sicuramente il lavoro di squadra a partire dagli attaccanti. Guardiamo tanti video e questo è di tanto aiuto per noi. Milinkovic contro suo fratello? E' partita come le altre. Ha voglia di fare gol a suo fratello, non ci è mai riuscito e ci proverà oggi. Gli ho parlato. Mi ha detto che non l'ha mai fatto e sono 3/4 anni che giocano contro. Speriamo sia la volta buona".