Lazio-Torino, Caso: "Sarri ha dato continuità e ferocia, ma Juric..."

Nella settimana di Lazio-Torino, Domenico Caso, ex allenatore e giocatore e doppio ex della partita, ha parlato della gara dell'Olimpico molto importante per i biancocelesti. Queste le sue parole ai microfoni di Torinogranata.it: "La Lazio dopo un inizio con prestazioni altalenanti ha trovato la quadra del gioco e soprattutto sta mettendo in pratica le idee del suo allenatore nel modo giusto. Nell’ultimo periodo poi ha fatto un salto di qualità molto importante come dimostrano i risultati e il gioco che è di alta qualità. Il secondo posto è meritato visto che le altre, Milan, Inter e la Juventus cioè le squadre che avrebbero dovuto stare davanti alla Lazio, stanno annaspando in maniera abbastanza incredibilmente strana".

SFIDA TATTICA SARRI CONTRO JURIC - "La Lazio ha trovato la continuità dell’applicazione della ferocia delle chiamate tattiche dell’allenatore, soprattutto per l’attenzione che viene messa in campo. Mentre la squadra di Juric non ha questa capacità di concentrazione in particolare negli undici che vanno in campo e gli errori difensivi, di cui parla anche l’allenatore, incidono anche sulle prestazioni importanti e ben fatte".

I SINGOLI - "Sicuramente il Toro non ha la capacità e, diciamo, la forza mentale di Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto, anche se Sanabria è un buon giocatore come gli altri attaccanti granata. I giocatori della Lazio sono più maturi e sotto porta sbagliano di meno, anche perché sono più abituati, mentre quelli del Toro, come per gli errori in fase difensiva, anche in quella offensiva si delineano situazioni nelle quali non c’è quella rabbia, quella cattiveria mentale per tradurre in gol tutto il gioco che Juric fa fare alla squadra. I giocatori della Lazio hanno più qualità e sono più cinici di quelli del Toro".

IMMOBILE - “La Lazio ha fatto delle grandissime prestazioni con il Milan, con l’Atalanta a Bergamo e in queste partite non c’era Ciro Immobile. Anche se Immobile è una pedina importante e fondamentale per il gioco della Lazio. In certe situazioni bisogna farsi una ragione. Gli incidenti possono succedere e questa volta è capitato fuori dal campo e il giocatore è stato molto sfortunato e ha rischiato la vita in questo contesto".

CENTROCAMPO - "La Lazio in questo momento non è solo a centrocampo che fa bene, ma in tutte le zone del campo. Come dicevo, Il portiere, Provedel, che si sta rivelando il migliore del campionato, era stato acquistato come riserva e dopo la prima di campionato è diventato insostituibile perché per rendimento è stato superlativo. Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che si è ritrovato negli ultimi mesi, e con Cataldi (è squalificato per la gara con il Torino, ndr) che ha trovato la quadratura in questo triangolo dando grande affidabilità. Sia Luis Alberto sia Sergej Milinkovic-Savic possono essere i rifinitori del gioco della Lazio e che sono giocatori imprevedibili e immarcabili tante volte. Per il centrocampo del Toro sarà una partita improba, sicuramente".