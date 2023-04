Lazio - Torino, Cucchi: "Biancocelesti non brillanti come al solito"

TUTTOmercatoWEB.com

Stop per la Lazio che all'Olimpico va ko contro il Torino che porta a casa i tre punti grazie alla rete di Ilic. Una gara difficile quella contro i granata che hanno chiuso ogni spazio di gioco ai biancocelesti. Questo il pensiero di Riccardo Cucchi al termine della gara: "Non è stata la Lazio delle ultime partite. Il Torino l'ha giocata chiudendo spazi in ogni zona del campo e mettendoci tanta fisicità e i biancocelesti non sono riusciti ad essere brillanti come in altre occasioni".