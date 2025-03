Lazio - Torino, il club lancia un'iniziativa per i tifosi: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono da poco state pubblicate sul sito ufficiale della Lazio le informazioni relative alla vendita dei biglietti per Lazio-Torino, la sfida con cui si ripartirà dopo la sosta per le nazionali. Gara per la quale il club biancoceleste ha scelto di lanciare un'iniziativa, spiegata nello stesso comunicato presente su sslazio.it: "Per questa gara è stata attivata una speciale tariffa 4 insieme, con cui sarà possibile acquistare 4 biglietti dello stesso settore ad un prezzo vantaggioso. Per poter usufruire di questa iniziativa, è obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti contemporaneamente".

