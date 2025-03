Lazio - Torino, in campo con una maglia speciale: "Contro i pregiudizi. Tutti insieme" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La partita più importante: quella contro pregiudizi e disuguaglianze. In vista della Giornata Nazionale dell'Autismo - in programma il prossimo 2 aprile - la Lazio, che ha da sempre confermato il proprio impegno per la sensibilizzazione e l'inclusione, scenderà in campo per il riscaldamento della sfida contro il Torino con una maglia dedicata. Al centro della t-shirt le piccole mani dei tanti bimbi ospitati allo stadio Olimpico nella Quiet Room, stampate con differenti colori. Un gesto concreto da parte della società, per dar voce a chi affronta questa realtà ogni giorno.

Le maglie verranno fatte firmare dai calciatori e assegnate alle associazioni in prima linea per dare sostegno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, che potranno aprire delle aste e ricavarne dunque un importante contributo economico da utilizzare nelle loro preziose attività quotidiane. Il progetto non è certamente terminato: anche per Lazio Torino, come in tutte le altre partite casalinghe dei biancocelesti, saranno ospiti allo stadio, presso la Quiet Room, alcuni rappresentanti delle associazioni con cui la società collabora e che si occupano dei giovani tifosi affetti dal disturbo dello spettro autistico.

