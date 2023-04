Lazio - Torino, Juric ci spera: Ricci recupera per il match di sabato?

TUTTOmercatoWEB.com

Sono le condizioni di Samuele Ricci a tenere banco in casa Torino, in vista della sfida di sabato alle ore 18 contro la Lazio all'Olimpico di Roma. Il centrocampista di scuola empolese, uscito anzitempo nel corso dell'ultima gara con la Salernitana per un problema al polpaccio destro, potrebbe recuperare in vista dello scontro con gli uomini di Maurizio Sarri, sempre più lanciati verso la qualificazione alla prossima Champions League. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore hanno infatti escluso lesioni muscolari, anche se la recidiva dell'infortunio (il giocatore aveva già saltato per lo stesso problema le partite contro Milan e Cremonese) inducono alla prudenza lo staff medico granata, che non vuole correre il rischio di perdere il classe 2001 per uno stop più lungo. A Ivan Juric non mancano infatti le alternative a Ricci, che vanno dalla soluzione più collaudata, che risponde al nome di Karol Linetty, all'opzione Vlasic impiegabile a centrocampo, oltre i giovani Gineitis e Adopo.