Lazio - Torino, la passione esplode a Ponte Milvio: si radunano i tifosi - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La stagione si sta per concludere, la Lazio di Maurizio Sarri alle 18.00 scenderà in campo contro il Torino per una delle ultime partite casalinghe della stagione. In vista della partita gli Ultras Lazio hanno chiesto coesione e passione, così da accompagnare la squadra verso il raggiungimento dell'obiettivo. I tifosi laziali hanno risposto presente, coloreranno l'Olimpico ma, ancora prima, il consueto luogo di ritrovo di Ponte Milvio. I cori si alzano, la passione esplode, il noto quartiere di Roma si è dipinto dei colori del cielo, come ogni domenica.