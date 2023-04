Lazio-Torino, le condizioni dell'acciaccato Ricci: Juric spera

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Samuele Ricci continua a migliorare. Il centrocampista del Torino, infortunatosi nel match con la Salernitana, oggi farà il test decisivo per capire se potrà prendere parte alla trasferta di Roma contro la Lazio. Se l'ex Empoli svolgerà l'intera seduta con i compagni, allora Juric può pensare di farlo rientrare nella lista dei convocati. Ieri ha lavorato ancora a parte così come al pari di Pellegri perché l’edema rimasto nel muscolo soleo richiede massima cautela. Al fianco di Ilic sulla linea mediana dovrebbe partire uno tra Gineitis e Linetty. Ricci ci prova per la panchina.