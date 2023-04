Lazio - Torino, le probabili formazioni: Sarri scioglie i ballottaggi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la vittoria contro lo Spezia la Lazio continua a ragionare partita per partita e ora ha messo nel mirino il Torino di Juric. In vista della partita contro i granata, in programma per sabato 22 aprile alle 18.00, Sarri dovrà sciogliere tutti i dubbi di formazione tenendo conto dei vari infortuni e della squalifica di Cataldi. Il ritorno in gruppo di Vecino rappresenta un'ottima notizia in vista di sabato, se l'uruguaiano si confermerà anche nelle prossime sessioni sarà lui a partire titolare con Marcos Antonio che partirà ancora dalla panchina. In difesa è tornato anche Casale, attualmente favorito su Patric reduce da un'ottima prestazione al Picco. Assente Immobile, in attacco toccherà di nuovo al tridente leggero: Pedro sarà il titolare a destra e Zaccagni si muoverà come sempre a sinistra, al centro Felipe Anderson nel ruolo di falso nueve. Da valutare Pellegrini alle prese con un fastidio al ginocchio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Vlasic, Ilic, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric