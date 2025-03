Lazio - Torino, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Baroni

Si torna in campo. Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio ospita all'Olimpico il Torino di Vanoli. Per il posticipo di lunedì sera, Baroni dovrà fare a meno di Castellanos, Patric e Ibrahimovic per infortunio, e di Vecino per squalifica. Davanti a Provedel in porta, in difesa c’è il recupero di Nuno Tavares, ma solo per la panchina. Come terzini, quindi, sono in vantaggio Hysaj a destra e Marusic a sinistra, con Pellegrini reintegrato in lista Serie A che parte inizialmente fuori. Al centro, invece, Gigot insidia Gila per affiancare Romagnoli. In mediana Belahyane prova il sorpasso su Rovella per fare coppia con Guendouzi, come provato alla rifinitura. Cambi anche in attacco, con Isaksen che non è al meglio per dei fastidi al tendine: è pronto Tchaouna a prendere il suo posto. Il resto del reparto è composto da Pedro (in pole su Dele-Bashiru) e Zaccagni. Novità sul centravanti: Noslin in sorpasso su Dia per giocare dal primo minuto.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Belahyane; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gila, Lazzari, Tavares, Pellegrini, Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Dia. All.: Baroni.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All.: Vanoli.