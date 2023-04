Lazio - Torino, lo striscione per Milinkovic: "Non lasciare che sia..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Clima caldissimo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Torino. Tanti tifosi presenti e un'esplicita richiesta a Sergej MIlinkovic-Savic direttamente dalle gradinate, sotto forma di striscione. "Sergio non andare via, non lasciare che sia una storia d'amore buttata via", il messaggio rivolto al Sergente. Il suo futuro, con il contratto in scadenza nel 2024, rimane ancora un punto interrogativo, che il popolo biancoceleste spera diventi ben presto una certezza: la permanenza.

