Lazio - Torino, partita da over secondo le statistiche. Immobile cerca il riscatto da ex

Lazio e Torino apriranno, almeno da programma, la 25ª giornata di Serie A. In attesa di capire se la partita effettivamente si disputerà, dando uno sguardo ai numeri tra le due squadre i pronostici non possono che essere dalla parte dei biancocelesti. Nonostante il bilancio complessivo sia decisamente in equilibrio, le ultime sfide hanno visto gli uomini di Inzaghi trionfare il più delle volte. Ciro Immobile viene da 4 gare consecutive senza segnare ma con il Torino ha già trovato 10 volte la via del gol nell'arco della sua carriera, assicurandosi anche la palma di bomber del confronto. Di seguito tutte le statistiche.

- Sono 131 i confronti nella storia tra le due squadre in Serie A: prevale l'equilibirio, con 38 vittorie per la Lazio e 39 per il Torino.



- Torino e Lazio hanno pareggiato il 41% degli incontri di Serie A TIM (54/131), ma soltanto uno degli ultimi otto (1-1 nel dicembre 2018); soltanto contro il Milan (55), la squadra granata ne ha chiusi di più in parità.



- Il bomber del confronto, quello ad aver realizzato più gol nelle sfide tra le due squadre, è Ciro Immobile, autore di 8 gol segnati con entrambe le maglie. L'attaccante parteopeo è anche il giocatore tra i biancocelesti ad aver segnato più reti ai granata, ben 10 nell'arco di tutta la sua carriera.



- Nell’era dei tre punti a vittoria, Simone Inzaghi è l’allenatore della Lazio che ha vinto più partite contro il Torino in Serie A TIM: 5 sulle 9 totali (2N, 2P), comprese le ultime 3.



- Danilo Cataldi ha esordito con la maglia della Lazio proprio contro i granata. Era il 14 gennaio 2015 e i biancocelesti si imposero 3-1 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il classe '94 siglò un assist per il gol del raddoppio di Miro Klose.

- La Lazio viene da una buona striscia positiva in casa in Serie A: i biancocelesti infatti hanno vinto tutte le loro ultime 6 partite di campionato giocate all'Olimpico.

- Partita da over 2.5 dato che in 6 degli ultimi 7 precedenti in tutte le competizioni tra Lazio e Torino all'Olimpico di Roma sono stati segnati più di 2 gol.

- I biancocelesti hanno perso solo una delle ultime 17 partite giocate in casa contro il Torino. È successo a dicembre 2017 nella gara conclusa 3-1 per i granata dopo la tanto dicussa espulsione di Immobile ad opera di Giacomelli.

- Tra casa e trasferta, la Lazio ha perso solo 2 delle ultime 15 gare contro il Torino. Per il resto sono arrivati 4 pareggi e 9 vittorie, di cui 3 consecutive nelle ultime 3 partite.

- La Lazio è rimasta a secco nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna interrompendo una striscia di 19 partite consecutive in cui andava a segno. Contro il Torino non conclude una gara senza gol dal 2013, all'Olimpico addirittura dal 2001.

- Il Torino viene da 6 risultati utili consecutivi e in generale ha perso solo 2 delle ultime 12 gare di campionato. Altrettante però sono state le vittorie (2), mentre ben 8 i pareggi.

- Anche la scorsa stagione, nel periodo post lockdown, Lazio e Torino si sono scontrate di martedì. Era il 30 giugno e i biancocelesti vinsero in trasferta per 2-1 grazie ai gol di Immobile e Parolo.