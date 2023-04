Lazio - Torino, Pellegrini impazzisce dopo l'ennesimo fallo: colloquio col quarto uomo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sotto la lente d'ingradimento all'Olimpico le prestazioni di Lazio e Torino, ma anche l'operato dell'arbitro Gherisini, giudicato troppe volte "morbito" nei confronti dei granata che, spesso e volentieri, si sono resi protagonisti di interventi duri nei confronti degli avversari. Giunto l'ennesimo fallo di Singo, non fischiato dal direttore di gara, anche la panchina biancoceleste s'è fatta sentire. In particolare, Luca Pellegrini, impegnato a bordo campo nel riscaldamento, ha chiesto spiegazioni al quarto uomo, esprimendo il proprio disaccordo con le scelte dell'arbitro. Poi ha ripreso a lavorare, ma è nuovamente "sceso in campo" in occasione dell'azione immediatamente seguente. Il clima è caldissimo, la partita nervosa e spezzettata.

