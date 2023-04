Lazio - Torino, procede la vendita dei tagliandi: il parziale

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è pronta a tornare in campo, sabato all’Olimpico arriverà il Torino. La sfida, valida per la trentunesima giornata di Serie A, è in programma alle 18. Altro appuntamento importante per i biancocelesti, ai fini della qualificazione in Champions, e mai come in questo momento necessitano del supporto e della spinta del proprio pubblico. I tifosi anche stavolta non lasceranno soli Sarri e i suoi ragazzi, come raccolto dalla nostra redazione i tagliandi venduti sono oltre undicimila. Al momento, compresi gli abbonati, saranno presenti quasi 38mila spettatori.

