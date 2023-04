Lazio - Torino, Sarri su Immobile: "Sta bene e se c'è bisogno..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre partita di Lazio-Torino, Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Sono partite difficili. Basta pensare che noi con il Torino non abbiamo mai vinto in questi due anni. È l’unica squadra di Serie A che non abbiamo battuto. Ci crea sempre grandi difficoltà. È importante proseguire il nostro percorso. Per noi sono tutte partite importanti in questo momento che possono incidere sul finale di stagione. Immobile? La convocazione è effettiva. Ieri si è allenato con il gruppo. Sta bene e se c’è bisogno entra".