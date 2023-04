Lazio-Torino, Sarri vs Juric: il confronto tra due tecnici rivoluzionari

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Lazio-Torino si preannuncia una sfida scoppiettante non solo in campo ma anche in panchina. Infatti si affrontano Sarri e Juric due allenatori con filosofie di gioco completamente diverse ma entrambe volte a fare calcio. Nonostante ciò gli ultimi confronti (i due della passata stagione e quello della gara d'andata) sono state delle vere e proprie patite a scacchi con tre pareggi in cui ognuno dei due cercava di calcolare la mossa dell'avversario. Prima di sedersi sulle panchine di Lazio e Toro i tecnici si erano già affrontati 5 volte con il bilancio a favore del mister toscano con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Questo però fa parte del passato. Adesso è tempo di aggiornare le statistiche, anche perché la Lazio ha bisogno almeno di 14 punti per poter festeggiare un piazzamento in Champions League.