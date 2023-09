Lazio-Torino | "The Movie", ora disponibile: da Vecino a un dettaglio su Luis Alberto e Zaccagni - VIDEO

La Lazio trova il suo primo successo stagionale allo Stadio Olimpico di Roma, contro quella che è stata la sua bestia nera negli ultimi anni. Sì perché la vittoria contro il Torino, mancava da ben tre anni. Basti pensare che dall'approdo di Juric, prima del 2-0 di ieri sera, la Lazio ha totalizzato 3 pareggi e una sconfitta. Insomma, la prestazione ordinata nel primo tempo, animata nella seconda parte dai gol di Matìas Vecino e Mattia Zaccagni hanno riportato il sorriso sia all'interno dello spogliatoio, scacciando l'ansia da risultato, che ai tifosi. E quale miglior occasione per festeggiare con il tanto atteso "The Movie"?. Nel video, che riportiamo, è stato analizzato tutto il corso della registrazione della partita. Dalle parole di Casale, all'ingresso in campo con speranza e voglia di ritrovare la luce. Infine, i gol dei "due Mattia", in cui, ha fatto emozionare l'abbraccio di Luis Alberto che, prima coccola Zaccagni abbracciandolo, poi lo guarda negli occhi come per dire "Grazie", interrompendo un digiuno che durava da 14 partite. CLICCA QUI PER "THE MOVIE LAZIO - TORINO"