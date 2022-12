Lazio, tornati Immobile e Milinkovic: ora puoi volare in alto

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Immobile nel corso delle vacanze concesse da Sarri all'inizio della sosta ne ha approfittato per recuperare da quei problemi fisici che lo hanno tartassato nei mesi precedenti. Nel frattempo Milinkovic era impegnato nel Mondiale in Qatar dove, oltre al gol contro il Camerun, non ha particolarmente brillato come tutta la Serbia, anche a causa di una caviglia gonfia che non lo ha agevolato. Ora, però, entrambi sono tornati a disposizione di Sarri: Immobile ha disputato da titolare, ma mai per 90', tutte e tre le amichevoli, mentre Milinkovic ha saltato quella contro il Galatasaray subentrando nelle ultime due. Il tecnico biancoceleste, come riporta La Gazzetta dello Sport, sa di poter contare su di loro, li vuole al top per il 4 gennaio perché consapevole che se i due si esprimeranno al massimo, la Lazio può veramente volare,