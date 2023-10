Lazio | Tour de force post-sosta tra Champions e Serie A: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Alla ripresa dopo la sosta, Sarri e la Lazio sono attesi da un nuovo tour de force, anzi un mini girone dantesco. Sassuolo fuori, Fiorentina all'Olimpico, Bologna fuori, e poi il derby. In più ci saranno le sfide contro il Feyenoord, in trasferta e in casa, da affrontare per difendere il primato del girone di Champions. Tra la fine di ottobre e metà novembre, riporta Corriere dello Sport, la Lazio si giocherà gran parte del prosieguo della stagione. Deve fare più punti possibili in campionato per recuperare il terreno perso e provare a restare in corsa in Coppa. Dalla pausa di novembre in poi, il calendario sarà un po' meno arduo, anche se prima di Natale ci sarà l'Atletico fuori e l'Inter in casa.

TORNA ALLA HOMEPAGE