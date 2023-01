Lazio, tra selfie e bollicine: come i biancocelesti hanno festeggiato il 2023 - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Bollicine per brindare e qualche scatto per immortalare i primi attimi di questo 2023, così i biancocelesti hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno. C’è chi è rimasto a casa con la propria famiglia come Luis Alberto, Pedro e Lazzari, chi invece ha indossato un bel vestito per una cena elegante in ristoranti esclusivi nel cuore della Capitale come hanno fatto Marusic, Milinkovic e Felipe Anderson. I primi due lo hanno trascorso insieme, come testimoniano le stories delle compagne, mentre il brasiliano ha scelto il Colosseo. Location mozzafiato per godersi al meglio anche lo spettacolo pirotecnico insieme alla moglie e a un amico.

