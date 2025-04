Lazio, tra sorrisi e autografi: Castellanos è volato a Bergamo con la squadra

È la vigilia della super sfida contro l’Atalanta, in palo ci sono punti preziosissimi per la Lazio. L’obiettivo è la qualificazione in Champions, ma anche cercare di risollevarsi dopo la sconfitta col Bologna e il pareggio col Torino. Baroni ha riabbracciato in gruppo Castellanos che è rientrato dopo un lungo stop a causa di un infortunio, il secondo nel giro di pochissimo. I biancocelesti hanno bisogno di lui, dei suoi gol e delle sue giocate.

L’argentino è tornato, il tecnico l’ha convocato per il big match e nel pomeriggio è salito sul volo per Bergamo insieme al resto del gruppo, concedendosi prima qualche selfie e qualche autografo con i tifosi presenti all’aeroporto. Sarà impensabile vederlo già dal primo minuto in campo al Gewiss Stadium, dovrà essere utilizzato con parsimonia. Ci vuole cautela considerando anche il tour de force che attende Zaccagni e compagni nelle prossime settimane.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE