Lazio, traguardo importante per Cataldi: 201 volte con l'aquila sul petto

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La partita contro la Sampdoria oltre ad aver lasciato in dote tre punti importantissimi per la Lazio è stata anche l'occasione per una ricorrenza speciale. Infatti Danilo Cataldi ha raggiunto quota 201 presenze con la maglia biancoceleste. Un traguardo importante per lui che è cresciuto calcisticamente e non solo con l'aquila sul petto. Di queste ben 153 sono in Serie A mentre le altre sono sparse tra coppe nazionali ed internazionali. A renderle più preziose ci sono anche le 9 reti messe a segno. Questo però è solo un piccolo passo verso obiettivi ancor più prestigiosi.