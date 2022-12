Lazio, trasferta a Lecce storicamente ostica: i precedenti al Via del Mare

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La ripresa del campionato è ormai alle porte e in casa Lazio ci si prepara per la trasferta di Lecce. Una sfida da non sottovalutare visto che i salentini fin qui si stanno ben distinguendo. Inoltre allo stadio Via del Mare la formazione biancoceleste ha spesso faticato e in alcune circostanze è incappata in spiacevoli battute d'arresto, su tutte quella del 2020 quando la sconfitta subita in rimonta costò la fine del sogno scudetto. Al vantaggio di Caicedo risposero Babacar e Lucioni.

I PRECEDENTI - Considerando solo i confronti avvenuti nella massima serie, il bilancio pende leggermente dalla parte dei capitolini che si sono imposti 7 volte contro le 6 dei pugliesi. Appena 2 i pareggi. Numeri che testimoniano come la formazione laziale abbia incontrato non poche difficoltà nella tana dei giallorossi nel corso degli anni. L'ultimo successo delle aquile è datato 10 dicembre 2011, quando al termine di una partita rocambolesca l'allora squadra di Reja vinse per 3-2 con la doppietta di Klose e il gol di Cana. Da allora il Lecce ha disputato la Serie A solo per una stagione nel 2019/2020 dove appunto ebbe la meglio. Per proseguire la corsa Champions è necessario aggiornare le statistiche in un campo che non sempre ha sorriso alla Lazio.