Lazio, tre anni fa la rimonta pazzesca a Torino con il gol di Caicedo - VIDEO

Dal 1 novembre 2020 Torino-Lazio non è più una partita come le altre. Da quella data passerà alla storia come la partita di Caicedo al 98'. L'ex centravanti biancoceleste infatti regalò una vittoria insperata ai suoi al termine di un match ricco di emozioni e conclusosi 3-4 in favore degli aquilotti. Il grande rammarico fu l'assenza di pubblico visto che in quella stagione le partite si giocavano a porte chiuse per via dell'emergenza Covid.

Nel primo tempo tutto sembrava scorrere in maniera ordinaria. Lazio in vantaggio con Andreas Pereira e rimonta Toro con le reti di Bremer e Belotti su rigore. Ad inizio ripresa il 2-2 su punizione di Sergej Milinkovic Savic sembrava essere il preludio ad un pareggio vivace ma nel complesso "tranquillo". Nel finale invece successe di tutto.

Ad una manciata di minuti dal 90' Lukic portò nuovamente avanti ai suoi approfittando di un errore di Hoedt. Finita qui? Niente affatto. Al 95' Immobile riuscì a riportare i suoi sulla linea di galleggiamento con un calcio di rigore, ma tre minuti più tardi arrivò una vera e propria apoteosi. Punizione di Cataldi dalla trequarti, la palla finì in area, ma i difensori del Torino non riuscirono a spazzare. Caicedo invece ebbe la freddezza di controllare la sfera in un fazzoletto di campo e di lasciar partire un destro che passò sotto le gambe di Sirigu provocando l'esplosione di gioia di tutta la panchina laziale. Di seguito il post di ricordo della società con "Il graffio di Caicedo al minuto 98".