Lazio, tre settimane di fuoco: tutti gli impegni fino alla sosta - FOTO

‘Marzo pazzerello’ dice la filastrocca sui mesi, ma anche il calendario della Lazio. È il primo giorno di tre settimane bollenti che attendono i biancocelesti, impegnati sia in campionato sia in Conference League. Da qui alla sosta in programma dal 20 al 28, per lasciare spazio alle nazionali, Sarri e i suoi ragazzi dovranno vedersela con il Napoli, il Bologna, la Roma e l’AZ Alkmaar. Cinque appuntamenti niente male per le aquile, il big match di venerdì e poi il derby, senza sottovalutare i felsinei. Per non parlare poi delle due sfide con gli olandesi, determinanti per il prosieguo nella competizione europea. In tutto questo, dovranno cercare di mantenere altissima la concentrazione senza mai distogliere lo sguardo dagli obiettivi prefissati, la Champions più di tutti. La società, tramite i canali social ufficiali, ha voluto fare un piccolo promemoria con le date delle partite.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE