Lazio, trenta gol subiti in campionato: il confronto con lo scorso anno parla chiaro

Con i tre gol presi ieri sera dall'Inter, la Lazio sale a quota 30 reti subite nelle prime 22 giornate di campionato. La retroguardia biancoceleste balla un po' troppo. L'infortunio di Luiz Felipe e lo spostamento ormai frequente di Acerbi sul centro sinistra non hanno di certo aiutato la squadra di Simone Inzaghi che, l'anno scorso, subì appena 42 reti in tutto il campionato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, adesso Reina e compagni viaggiano alla media di circa 1,3 reti a partita, un po' troppi per una squadra di vertice come la Lazio.