Lazio, Trevisani elogia Sarri: "Settima rosa e ottavo monte ingaggi, ma..."

Un secondo posto che porta con sé tanti complimenti. Alla lunga lista si è aggiunto anche Riccardo Trevisani, telecronista di Mediaset. Il giornalista, durante la trasmissione odierna su TeleRadioStereo, ha detto la sua sul lavoro di Sarri alla Lazio: “Tra le cose belle che ha portato Sarri è quella di aver la migliore difesa del campionato senza avere un nome tra quelli che prenderesti per una big. Vedi Romagnoli che è stato cacciato dal Milan. E tutto questo giocando bene a calcio. Cioè non è che ha la miglior difesa giocando con uno che lancia la palla in tribuna. La Lazio gioca a calcio, gioca bene, ha la settima rosa, forse l’ottavo monte ingaggi, eppure è seconda in classifica. Perché? Perché ha l’allenatore bravo. Molto bravo”.