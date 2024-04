Lazio, Trevisani elogia Tudor: "In sole due settimane..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio questa sera scenderà in campo contro la Juventus all'Allianz Stadium. I biancocelesti, dopo aver battuto i bianconeri in Coppa Italia, cercheranno oggi un bis che sarebbe importantissimo anche in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia. La sfida di sabato sarà sicuramente un punto da cui ripartire e che offrirà delle indicazioni per stasera. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset.it, Riccardo Trevisani ha provato a fare il punto sulla gara:

"Questo trofeo vale tanto. La sfida tra Lazio e Juventus era la più attesa dell'ultimo turno di campionato e lo sarà anche di questo turno di Coppa Italia, insieme a Fiorentina-Atalanta di domani sera. All'Olimpico è stata una partita molto particolare, ci ha detto che la Lazio ha cambiato allenatore e ha trovato comunque una nuova fame, nuove certezze. La Lazio è stata riabilitata da Tudor, diversa da quella di Sarri che ha fatto la partita all'inizio, per andarla ad aggredire alla fine. Credo che questo atteggiamento lo rivedremo a Torino, dove mi aspetto una Juve diversa, mai stata sul pezzo, spesso in difficoltà e che non ha mai giocato a calcio e capita piuttosto spesso. Nel secondo tempo, tornando a tre, sembrava essersi ripresa, poi i cambi l'hanno nuovamente messa in difficoltà. La squadra sembrava un ibrido e la Lazio è cresciuta dominando. Le cose buone fatte da Tudor e quelle sbagliate da Allegri nella gara di sabato possono essere una grande indicazione. È vero che c'è il ritorno, ma questa gara è fondamentale per la Juve".