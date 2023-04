Lazio, Trevisani innamorato di Luis Alberto: "Solo due meglio di lui, forse..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'assist di tacco per il gol di Zaccagni. Uno dei momenti che resterà per sempre negli occhi dei tifosi della Lazio. Merito del genio di Luis Alberto, che si conferma calciatore di qualità superiore. A sottolinearlo è stato anche Riccardo Trevisani, nel suo consueto intervento a TeleRadioStereo in qualità di opinionista: “Luis Alberto e Zaccagni hanno fatto un gol di una bellezza abbagliante. Zaccagni è uno che in una big ci può stare e sta già un una squadra che è seconda in classifica. Magari non può giocare in una squadra top europea? Forse sì, ma resta un giocatore forte. Su Luis Alberto invece il discorso è diverso. Quando gli va è un giocatore fuori categoria. Cioè dal punto di vista tecnico in Serie A ci stanno solo Dybala e Di Maria, forse”.