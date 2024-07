Lazio-Triestina, il club ricorda l’appuntamento sui social - FOTO

Penultimo giorno di ritiro a Auronzo di Cadore per la Lazio, oggi pomeriggio ci sarà l'ultimo test che completerà la preparazione in vista della nuova stagione. I biancocelesti affronteranno la Triestina, l'appuntamento allo Zandegiacomo è alle 18 col fischio d'inizio. La società, per ricordare l'appuntamento, ha condiviso tramite i social il consueto post del 'Matchday' e in allegato il link per seguire la diretta.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE