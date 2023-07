Lazio - Triestina, tris di amichevoli: poker agli alabardati

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio fa il tris. Dopo la vittoria contro Auronzo e Primorje, arriva anche il 4-0 sulla Triestina che migliora nettamente lo score della scoesa stagione (3-1). Una Lazio che domina il campo e la partita, creando una mole notevole di palle gol. Impiega 6' la squadra di Maurizio Sarri a bloccare il match. Un cross spizzato dal difensore alabrdato, termina sui piedi di Luis Alberto che, al volo da fuori, batte l'ex Matosevic. Una magia per il Mago, grande protagonista della partita. A far impazzire i più di mille tifosi presenti allo Zandegiacomo, però, è il raddoppio firmato Ciro Immobile. Al 42' il capitano scambia nello stretto per Pedro e calcia a incrociare appena dentro l'area di rigore: palla in rete e 2-0.

Secondo tempo

Due reti nella prima frazione, due nella seconda e ancora una volta è protagonista Ciro Immobile. Al 57' il bomber viene servito in area davanti al portiere della Triestina ma, invece di calciare, va al centro da Zaccagni che di tacco gonfia la rete. E' 3-0 e manca mezz'ora al termine. Il quarto è opera di Matteo Cancellieri. Il classe 2002 chiude i conti con una rete da vero rapace d'area: Fares dalla sinistra mette in mezzo e lui di testa buca il portiere. Partita, gioco, incontro. La Lazio vince e si porta a casa anche la terza amichevole, segna 24 gol e non ne subisce uno: la difesa funziona, l'attacco anche.