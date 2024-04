Lazio, Tudor a LSC: "Oggi abbiamo mollato. Derby? Gara tesa, ma bisogna..."

La Lazio perde il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Chiesa e Vlahovic piegano la squadra di Igor Tudor, madando i biancocelesti al ritorno con qualche timore in più nel passare il turno. Al termine del match è intervenuto il tecnico croato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Un bel primo tempo e brutto secondo tempo dove la Juve ha messo la forza e fisicità che ha, dopo 3 giorni abbiamo mollato. Abbiamo avuto problematiche con Zaccagni, Patric, Casale che non ha dormito due notti per la nascita del bimbo. Va accettato, ma il 2-0 è un risultato ancora aperto, faccio i complimenti ai ragazzi.

Zaccagni ha preso una brutta distorsione, il derby lo prepariamo nel miglior modo possibile, bisogna recuperare le energie, non è stato facile, c’è da giocare una bella gara, tesa. Coraggio nel gol? Davanti potevamo far meglio sicuro, ma è la loro velocità, qualità e fisicità, hanno un parco giocatori che ha valore. Ci sta, abbiamo fatto 3 bei tempo in tre giorni, ma il 2-0 ce lo giochiamo al ritorno. Ci metteremo a lavorare, è un calcio diverso, useremo questi due mesi per ripartire meglio dall’estate, vanno fatti i punti, le partite nel miglior modo possibile".