Lazio, Tudor a Sky: "Giornata emozionante. Fare alcune scelte è difficile, ma..."

La Lazio vince ancora, nonostante una prestazione non brillante,e batte 2-0 l'Empoli e si porta a casa la qualificazione matematica alla prossima Europa. Intervenuto ai microfonii di Sky Sport dopo il triplice fischio, il tecnico Igor Tudor ha analizzato così la prestazione dei suoi giocatori:

"Oggi è stata una bella giornata, una bella festa. È stato emozionante evdere tutte quelle bandiere e quelle persone, suggellata con una vittoria importante che ci porta in Europa, poi vediamo dove arriviamo. Non ci sono obiettivi, l'unico era fare meglio possibile. Faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile giocare contro l'Empoli, loro sono organizzati e nelle ultime giornate non si sa mai. Diffidenza nei miei confronti? Mi è stato chiesto in conferenza come si può migliorare e io ho risposto che quando sono arrivato io siamo primi, se si parla di miglioramenti è giusto ricordare i dati, vista la domanda. Abbiamo vinto 2-0 e l'analisi viene fatta sull'Empoli, sembra che siamo andati male, così si mette negatività. Nei dettagli poi si può migliorare. Due o tre volte abbiamo sbagliato per il campo secco. Le difficoltà nascono da una partita complicata, l'Empoli gioca sugli errori avversari, poi abbiamo avuto anche Mandas che ha fatto bene e lui fa parte della squadra. Nelle scorse partite, però, non ricordo salvattaggi importanti. Come sta reagendo lo spogliatoio al tuo arrivo? Sono cose di campo, abbiamo vissuto tutti lo spogliatoio e non cambia mai. Io ho persone con dei valori e questo facilita la gestione, è normale che tutti vogliono giocare, ma si scende in campo in undici. I giocatori si sono messi a disposizione e si sono adattati rapidamente, questo ha fatto sì che arrivassero i risultati. Quando si è in tanti è difficile scegliere, anche perché sono arrivato in mezzo al campionato e con tutte le difficoltà che porta. Tutte le scelte sono fatte in buona fede".