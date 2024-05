Lazio, Tudor e la rinascita della sua creatura: l'Europa passa dal Sassuolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tudor è sempre più vicino all’Europa League. Domenica gli basterà solo un punto contro il Sassuolo, gara in programma alle 20.45, per conquistarla. Il tecnico della Lazio si è detto ottimista dopo San Siro, sperando di proseguire questo percorso e non potrebbe essere altrimenti.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio viaggia al ritmo di 2,12 punti di media a partita. Non solo, fin qui ha maturato diciassette punti in 8 partite, che gli hanno permesso di rientrare in corsa per l'Europa, dopo un'annata devastante in campionato, e una perdita d'identità. La Lazio non vuole solo chiudere almeno con un punto per assicurarsi la prossima Europa League, ma anche solo per dare una scossa definitiva e lanciarsi con tutti gli ottimismi del caso anche nel prossimo futuro.

Fin qui, la squadra di Tudor ha gli stessi punti dell’Inter (17), con l’Atalanta che però è davanti a quota 19. Dinamismo, pressione alta, uomo contro uomo, ma Tudor ha rivoluzionato anche le gerarchie, motivo per cui ha fatto giocare tutti, rilanciando anche Pellegrini e Rovella, finiti a rischio, ad eccezione di Sepe, retrocesso a terzo portiere. Per questo Tudor si sente ottimista, vede i risultati e la Lazio dalla sua parte, ma c'è solo un modo per chiudere al meglio la stagione e questo passa dal Sassuolo.