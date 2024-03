Lazio, Tudor: "Gerarchie? Ho molto rispetto del passato ma..."

La nuova Lazio di Igor Tudor si è presentata all'Olimpico nel modo migliore. Il tecnico croato non avrebbe potuto chiedere di meglio al suo esordio che una vittoria resa ancor più bella dalla rete di Marusic all'ultimo secondo. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore ha anche detto la sua sul tema delle gerarchie in campo: "Gerarchie? Io penso che alla fine si può azzerare anche in modo positivo. Io non azzero niente, rispetto tanto il passato. Ho rispetto per il loro passato. Alla fine c’è la squadra, io scelgo in base a quello di cui la squadta ha bisogno. Qualcuno sarà più penalizzato, qualcuno meno ma è il calcio".