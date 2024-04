Lazio, Tudor: "Immobile? Oggi ci ha messo il cuore! E contro la Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tra i giocatori nel mirino delle critiche, come troppo spesso avvenuto quest'anno, c'è Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio oggi non è riuscito a fare la differenza come sperava contro la Juventus, restando a secco per i 70' in cui è rimasto in campo. Intervenuto in conferenza stampa, però, Tudor ha detto di averne apprezzato l'atteggiamento e la voglia, sottolineando come a breve si aspetta un'evoluzione dal bomber e capitano biancoceleste: "Ciro oggi ci ha messo il cuore. Era motivato ma non era facile contro la Juve. Mi è piaicuto il suo atteggiamento. Vedremo già sabato le differenze".