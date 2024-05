Lazio, Tudor pazzo di Kamada: "È una macchina, non sbaglia niente"

TUTTOmercatoWEB.com

Kamada è il nuovo insostituibile della Lazio. Dall'arrivo di Tudor in panchina ha ritrovato titolarità, minutaggio e ottime prestazioni, prendendosi di diritto il centrocampo biancoceleste. Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter - Lazio, il tecnico croato ha parlato del giapponese e della sua crescita in campo. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Kamada? Con lui parlo poco, non per colpa della lingua. Gli ho detto in inglese, con lui parlo poco perché fa sempre cose giuste. Come i bambini a casa, qualcuno è sempre bravo e buono e si dedica più agli altri... È un ragazzo come una macchina, in senso positivo. Non sbaglia niente, ha un cervello pazzesco collegato al talento calcistico. Può giocare dietro, avanti, mezzala, trequartista, ruba palla. Lo stimo, è una bella scoperta per me”.