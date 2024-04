Lazio, Tudor prima del derby: "Ai tifosi voglio mandare un messaggio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Igor Tudor quello di domani sera sarà il primo derby capitolino della sua carriera. Il tecnico croato in questi giorni ha lavorato per preparare al meglio la stracittadina, nonostante il poco tempo a disposizione dopo l'impegno di martedì in Coppa Italia contro la Juve. Intervenuto in conferenza stampa, però, l'allenatore della Lazio ha voluto rasserenare i tifosi, esprimendo la volontà di ripagare l'affetto dei tifosi laziali con un'ottima prestazione sul campo: "Che messaggio voglio mandargli? Messaggio di positività, di supporto, di quello che hanno sempre fatto. Noi dovremo in campo dargli ragione, cercando di fare in campo una prestazione buona".