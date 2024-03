Lazio, Tudor ruvido e brutale: le parole di Payet non lasciano dubbi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

«Rimpiangere Tudor? Non è il primo pensiero che mi è venuto in mente quando ha annunciato la sua partenza». Dimitri Payet parlava così in estate dopo la stagione vissuta con Igor Tudor al Marsiglia. Il centrocampista francese è stato per anni un idolo del Velodrome, ma non ha vissuto la sua miglior stagione con il croato che lo ha usato meno di quanto accaduto in precedenza. Probabilmente, però, l'allenatore aveva semplicemente anticipato le scelte societarie e si era accorto prima di altri della situazione. Il giocatore infatti, nonostante l'addio del tecnico, ha lasciato la Francia volando in Brasile per vestire la maglia del Vasco da Gama. Prima del trasferimento a Rio de Janeiro, a luglio Payet ha confidato a France Football le sue opinioni su Tudor.

Durante la sue esperienza in Francia, l'ex Verona ha elogiato più volte Payet per il suo carattere,ma ha anche detto che le caratteristiche di gioco della sua squadra non si sposavano alla perfezione con quelle dell'ex West Ham. Il giocatoreal riguardo ha detto: «Non lo so. Ho rispettato le sue scelte per tutta la stagione. Eppure, avrebbe potuto usarmi un po’ di più. In ogni caso, lui aveva le sue idee, io non entravo nei suoi piani ma mi sarebbe piaciuto, a volte, se si fosse fidato un po’ di più di me. Ecco dove è stato difficile moralmente. Sono uscito da un sacco di partite frustrato. Sono sempre stato titolare nella mia carriera, non ero abituato a questo, non è stato facile».

Poco dopo l'arrivo dell'ex Juventus a Marsiglia, Payet si era lamentato per i suoi metodi e aveva chiesto l'esonero del tecnico, ma la società non ha sposato l'idea del giocatore che ha detto di aver fatto tutto da solo e traccia l'identikit di Tudor: «Richiesta comune della squadra? No, non sono stato un portavoce del gruppo. Non lo conoscevamo. È vero che nelle prime sessioni e, in particolare, durante lo stage in Inghilterra alla fine di luglio, abbiamo improvvisamente scoperto una persona ruvida e brutale. Nel suo modo di essere, nelle sue parole. Era prepotente. Era completamente diverso ovviamente da Jorge Sampaoli. Siamo rimasti un po’ scioccati. Dopo di che, ogni allenatore arriva con nuove idee, un nuovo modo di giocare, ma non dovrebbe togliere il lato umano. Possiamo parlare tranquillamente senza avere ordini tutto il tempo. E’ stato allora che il gruppo è rimasto sorpreso perché nessuno era abituato a questo. Per quanto mi riguarda, tutti sanno che sono una persona emotiva, quindi non ho più bisogno di avere un rapporto con un allenatore che sia “fratello” o “padre”. Con il senno di poi è stato molto duro, anche esageratamente duro, all’inizio per segnare il suo territorio, per impostare le cose. Poi è andata un po’ meglio. Non bene, no, ma meglio, è stato un po’ più flessibile».

Nonostante un utilizzo con il contagocce e qualche problema, Tudor ha lasciato la fascia a Payet. Il centrocampista spiega: «È quasi più semplice. La tua analisi è più accurata quando vedi le cose da bordo campo. Poi ero lì anche per occuparmi degli infortuni dei giocatori, per parlare con loro quando le cose non andavano bene. Questo è quello che ho detto a mia moglie: “In questa stagione mi sono preso cura di tutti, tranne me!”, anche se non stavo molto bene. Perdita di legittimità? No, perché sono molto vicino a tutti. La maggior parte sono amici, più che compagni di squadra. Sanno che non parlo molto, ma quando urlo è perché c’è qualcosa che non va, come dopo la partita di Brest. Mi è successo quattro, cinque volte in questa stagione di arrabbiarmi».

Payet chiuse l'intervista dicendo che comunque Tudor, come gli altri allenatori avuti in carriera, gli avesse lasciato qualcosa. Insomma temperamento ruvido, nessuna paura di stravolgere regole e gerarchie, ma anche tanto da insegnare: l'identikit che traspare dalle parole del francese sembrano quelle giuste per il momento della Lazio.