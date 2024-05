Lazio, Tudor: "Serata emozionante. Eriksson mi ha chiesto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un clima pazzesco quello respirato questa sera all'Olimpico. Dall'omaggio per Eriksson al saluto per Felipe Anderson passando per i cori per Pedro e Luis Alberto. Igor Tudor non nasconde l'emozione per l'atmosfera dello stadio, Queste le sue parole in conferenza: "Io e il mio assistente, Javorcic, abbiamo parlato dell'atmosfera che ci sarebbe potuta essere questa sera. Oggi è stato molto emozionante. Magari non sembra, ma mi piace molto. Con Eriksson abbiamo parlato un po', mi ha chiesto quanto ha segnato Ciro".