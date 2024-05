Lazio, Tudor: "Sono tutti giocatori per il mio calcio. Rovella..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Inter - Lazio, il tecnico Igor Tudor si è soffermato in conferenza stampa con i giornalisti trattando anche il tema Nicolò Rovella. Ecco il parere del tecnico: "I commenti individuali per me non sono coretti. Sono tutti giocatori per il mio calcio, i giocatori che ho vanno elogiati e complimentati, Rovella oggi ha fatto bene perché non era facile considerando anche che ha giocato poco in questo ultimo periodo. Per giocare contro questa Inter devi pedalare e quando hai la palla devi essere lucido. Lui ha cose interessanti, deve e può crescere sotto tutti i punti di vista, mi piace questa cosa che può crescere. Stiamo lavorando molto anche in palestra in questi due mesi, poi vedremo. Sono i giocatori a decidere dove vogliono arrivare, se uno è forte è forte".