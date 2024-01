Lazio, tutti gli impegni di febbraio tra campionato e Champions: date e orari

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio, dopo il pareggio contro il Napoli, si prepara agli impegni del prossimo mese. I ragazzi di Sarri dovranno affrontare un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions con 6 partite in 22 giorni. Si parte domenica prossima con lo scontro diretto contro l'Atalanta in trasferta. La settimana successiva si vola in Sardegna contro il Cagliari.Il giorno di San Valentino la Lazio sfiderà il Bayern Monaco, nella gara d'andata valida per gli ottavi di Champions. Poi un trittico di gare impegnative contro: Bologna, Torino e Fiorentina. Immobile e compagni dovranno disputare 6 partite in 22 giorni: cinque di campionato e una di Champions. Sarà necessario l'apporto di tutta la rosa per rimanere competitivi e dare la possibilità a Sarri di scegliere di volta in volta gli interpreti più adatti.

Ecco di seguito date e orari:

Domenica 4 febbraio 2024

ore 18:00- Atalanta-Lazio ( Serie A)

Sabato 10 febbraio 2024

ore 15:00- Cagliari-Lazio ( Serie A)

Mercoledì 14 febbraio 2024

ore 21:00- Lazio-Bayern Monaco ( Champions League)

Domenica 18 febbraio 2024

ore 12:30- Lazio-Bologna ( Serie A)

Giovedì 22 febbraio 2024

ore 20:45- Torino-Lazio ( Serie A)

Lunedì 26 febbraio 2024

ore 20:45- Fiorentina-Lazio ( Serie A)