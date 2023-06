Lazio, tutti in vacanza: solo due calciatori ancora in campo

Adesso sì: tutti in vacanza, anzi quasi tutti. E' terminata ufficialmente la stagione della maggior parte dei calciatori della Lazio dopo gli impegni con le proprie nazionali. Si è conclusa molto bene per alcuni come Hysaj che, dopo aver conquistato la titolarità in biancoceleste, ha trovato due importanti vittorie per la sua Albania nelle qualificazioni a Euro 2024. Un po' peggio per Milinkovic e la sua Serbia che invece hanno pareggiato sul campo della Bulgaria e si sono visti scavalcare in vetta, per differenza reti, dall'Ungheria. Gli unici due laziali ancora in campo sono Mario Gila e Matteo Cancellieri, entrambi impegnati rispettivamente con Spagna e Italia nell'Europeo Under 21 in Romania e Georgia. L'eventuale finale sarebbe l'8 luglio, di sicuro saranno impegnati almeno fino al 28 giugno, giorno in cui si chiuderà la fase a gironi. Ciò comporterà un inevitabile arrivo posticipato nel ritiro di Auronzo di Cadore, in programma dall'11 al 28 luglio.