Lazio, tutti pazzi per Guendouzi: per i tifosi è l'Mvp del derby

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Matteo Guendouzi si è preso la Lazio. Nella serata del tanto atteso e sentito derby della Capitale, il francese ha dominato a centrocampo fornendo una prestazione di altissimo livello. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, i tifosi si sono scatenati all'interno della sezione commenti: "Gasi", "Migliore in campo", "Partitona". Questi sono solo alcuni dei messaggi riguardo la partita di ieri del numero 8. C'è anche poi chi esagera: "Dovrai tenere la mano a mia moglie quando partorirà". Oppure chi cerca di parlargli in francese: "Matteo je t’aime".

Non mancano anche diversi commenti dei tifosi del Marsiglia, che ancora lo rimpiangono e lo vorrebbero di nuovo in Francia. "Ci manchi", scrive un utente. "Torna all'OM per favore volevamo che restassi", sostiene un altro.