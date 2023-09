Lazio, tutti pazzi per Guendouzi: "Sei stato devastante, Mattè"

Guendouzi, nous t’aimons! I suoi riccioli hanno colpito a primo impatto, il suo temperamento e le sue prestazioni preannunciavano cose incredibili. Ieri è arrivata la conferma di tutto questo. Ha fatto impazzire i tifosi prima ancora che approdasse nella Capitale e ora, dopo aver dimostrato di che pasta è fatto, sono tutti completamente innamorati di lui. Non importa del gol annullato e dell’assist non convalidato, la gioia è solo rimandata ma quello che ha fatto contro il Napoli resta. Un esordio col botto che il Var non può assolutamente cancellare. È ben impresso negli occhi dei compagni, di Sarri e dei supporter. “Sei stato devastante, Mattè”, assicurano. “Ti hanno derubato, ma sei un fenomeno”, o meglio “Un demone alato”. Giusto per rendere l'idea. Il suo profilo Instagram è pieno di commenti simili, complimenti, cuori e apprezzamenti. Non potrebbe essere altrimenti.

