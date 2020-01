Lazio, tutto pronto al Rigamonti. La società: "Oggi giochiamo la prima dell'anno!" - FOTO

Tutto pronto, la Lazio scenderà in campo contro il Brescia alle ore 12:30. I biancocelesti dovranno confermare la forma strepitosa mostrata nella prima parte di stagione, consolidando il terzo posto conquistato meritatamente. I tifosi non faranno mancare il proprio apporto, il Rigamonti sarà un catino bollente. La società, in un post su Instagram, ha presentato la sfida: "Oggi si gioca! Per la nostra prima partita dell'anno faremo visita al Brescia nello stadio Mario Rigamonti".

