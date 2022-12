Lazio, tutto pronto per la Turchia: il dolce messaggio della Nasti per Zaccagni - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Tutto pronto in casa Lazio per il mini ritiro. La squadra di Sarri lunedì partirà per la Turchia dove rimarrà per cinque giorni in cui disputerà anche due amichevoli contro Galatasaray e Hatayspor, rispettivamente il 13 e il 16 dicembre. Primi giorni di lontananza anche per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti diventati genitori da poco del piccolo Thiago. Proprio l'influencer ha postato un tenera storia Instagram che li ritrae insieme e la frase: "Già ci manchi".