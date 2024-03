Lazio - Udinese, dove vedere la sfida in tv e streaming

Dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bayern Monaco, la Lazio torna in campo per la 28 esima giornata di Serie A. Appuntamento lunedì 11 marzo ore 20:45 quando all'Olimpico arriva l'Udinese di Cioffi, reduce dal pari interno con la Salernitana e in piena corsa per la salvezza. La partita, che chiude il turno di campionato, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.