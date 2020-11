Lazio - Udinese, le probabili formazioni: Luiz Felipe dal 1', centrocampo dipende da Milinkovic

Giusto il tempo di ricaricare le batterie e la Lazio scenderà di nuovo in campo nel pomeriggio di domenica per il lunch match in programma alle 12:30 allo stadio Olimpico contro l'Udinese. Mister Inzaghi recupera pedine importanti: primo tra tutti Luiz Felipe che ieri ha assaggiato il campo nel finale di partita, poi c'è Milinkovic. Il serbo è tornato negativo e si è già imbarcato alla volta della Capitale per mettersi a disposizione dell'allenatore. Ballottaggio anche in porta: possibile il ritorno di Strakosha che già da qualche giorno si è riunito alla squadra.

Serie A 2020-2021

Lazio - Udinese

9ª giornata

Domenica 29 novembre 2020, ore 12.30

Stadio Olimpico di Roma

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) - Strakosha/Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo/Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp. Furlanetto, Patric, Hoedt, Marusic, Armini, Djavan Anderson, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Caicedo, Muriqi. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2) - Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Pussetto. A disp. Scuffet, Ouwejan, Makengo, Bonifazi, Lasagna, Molina, ter Avest, Gasparini, Mandragora, Forestieri, Palumbo, De Maio. All. Gotti.

