Lazio, ultimo allenamento prima della partenza: gli scatti da Formello - FOTO

Ultimo allenamento per la Lazio prima della partenza per Southampton. Questo pomeriggio, alle 16:25, i biancocelesti partiranno destinazione Inghilterra per disputare l'amichevole contro i Saints al St. Mary's Stadium, in programma mercoledì 7 agosto. In mattinata ultima seduta a Formello agli ordini di mister Baroni che ritrova Castrovilli e Tavares, entrambi saranno a disposizione. Sui social gli scatti dell'allenamento di oggi.